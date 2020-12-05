Трамп підписав "акт Родченкова" про допінг

Чинний президент США Дональд Трамп підписав так званий "акт Родченкова". Він передбачає кримінальне переслідування за випадки допінгової змови на змаганнях за участю США.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому

Після підписання президентом закон набуває чинності. Він був схваленим Сенатом 17 листопада.

"Закон передбачає кримінальне покарання у відношенні осіб, причетних до міжнародної змови і шахрайства, пов’язаного з допінгом, і передбачає відшкодування збитку жертвам цієї змови", йдеться в повідомленні.

Також Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Він містить, зокрема, санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Трамп заявив, що не буде ветувати оборонний бюджет, якщо з нього заберуть статтю, яка звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст коментарів користувачів.

Раніше Дональд Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити те, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп готовий подавати в суд.