Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія. Вони відбулися 3 листопада.

Про це штаб кандидата від Республіканської партії повідомив у Twitter.

Там заявили про "десятки тисяч незаконно відданих голосів".

"Штаб Трампа подає позов про вибори в Джорджії. Були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів, що робить існуючі результати недійсними", - йдеться в повідомленні.

