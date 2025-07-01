Трамп планирует рассмотреть депортацию Маска после очередной ссоры, - журналист

Перепалка Маска и Трампа

Конфликт между Трампом и Маском разгорелся после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект республиканцев по налогам и расходам, который он назвал "долговым рабством".

После этого Трамп назвал миллиардера "сумасшедшим", а последний, в ответ, обвинил главу Белого дома в неблагодарности, напомнив о своей финансовой поддержке его кампании. В конце концов президент США пригрозил предпринимателю урезать государственное финансирование после чего Маск несколько смягчил тон и заявил, что "преувеличил" с эмоциями.

Очередная перепалка произошла сегодня, 1 июля, когда Маск снова раскритиковал законопроект, а Трамп заявил, что миллиардер "получает больше субсидий, чем кто-либо в истории" и без них ему пришлось бы "сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку".

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