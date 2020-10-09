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Трамп планує зустрітися з виборцями в цю суботу

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп, у якого тиждень тому підтвердили коронавірус, заявив, що він може провести мітинг у Флориді в цю суботу. Він планує зустрітися з виборцями.

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Про це Трамп сказав в ефірі Fox News.

Трамп сказав, що, швидше за все, в п'ятницю він пройде тестування на COVID-19.

Також він запевняє, що відчуває себе "дуже добре" і може повернутися до передвиборної кампанії в суботу ввечері, можливо, з мітингом у Флориді.

Раніше його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і ймовірно зможе повернутися до публічним виступам в суботу.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про позитивному тесті на коронавірус 2 жовтня.

З-за хвороби Трамп відмовився брати участь в дебатах, запланованих на 15 жовтня.

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