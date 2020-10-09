Байден візьме участь в наступних дебатах, хоч Трамп відмовився

Фото: Дональд Трамп та Джо Байден (Колаж РБК-Україна)

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що візьме участь в наступних дебатах 15 жовтня. Чинний президент Дональд Трамп відмовився від участі.

Про це пише CNN.

Водночас, Байден планує провести онлайн-дебати у фоматі відповідей на запитання виборців.

У штабі демократа просять дебатну комісію перенести дебати із 15 жовтня на 22 жовтня для участі його опонента Трампа.

Раніше Трамп заявив, що "не збирається витрачати свій час" на віртуальні дебати.

Крім того, у штабі Трампа підтримали пропозицію про перенесення другого раунду дебатів на 22 жовтня, і водночас запропонували перенести третій раунд на 29 жовтня.

Раніше Байден теж відмовлявся брати участь у дебатах, поки Трамп хворіє на коронавірус.