Трамп планує обговорити кібератаку на Burisma з Путіним

Президент США Дональд Трамп планує обговорити кібератаки на сайт української компанії Burisma з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters.

Відповідну інформацію підтвердила радник Білого дому Келліан Конвей.

"Президент США Дональд Трамп може обговорити інформацію про злом української енергетичної фірми Burisma в наступний раз, коли він буде розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним", - заявила Конвей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські хакери зламали сервери української газової компанії Burisma, яка фігурувала в розмові американського та українського президентів і стала причиною процедури імпічменту проти Дональда Трампа. Експерти кажуть, що хакери могли шукати компромат про Байдена.

Також повідомлялося, що американські розвідувальні служби вивчають дані, які вказують на спробу пов'язаних з Росією хакерів атакувати сервер української компанії Burisma. Крім цього Національна поліція України відкрила справу за фактом кібератаки. Також українські правоохоронці ініціювали створення міжнародної слідчої групи, до складу якої увійдуть представники ФБР.