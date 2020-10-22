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Трамп планує достроково проголосувати у Флориді

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп планує достроково проголосувати на загальних американських виборах 24 жовтня в штаті Флорида. Раніше він поміняв постійне місце проживання з Нью-Йорка на місто Палм-Біч, де розміщений її маєток.

Про це повідомив у четвер заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір, повідомляє The Hill.

"Президент Трамп планує проголосувати достроково в суботу в Палм-Біч (штат Флорида)", - сказав він.

У 2016 році Трамп голосував разом зі своєю дружиною в Нью-Йорку в день виборів.

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Віце-президент Пенс повинен проголосувати достроково в своєму рідному штаті Індіана в п'ятницю, 23 жовтня.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах на майбутніх виборах достроково проголосували понад 28 млн осіб. Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

Також РБК-Україна повідомляло, що комісія з президентських дебатів США оголосила про зміни до правил їх проведення.

Раніше комісія з президентських дебатів Сполучених Штатів вирішила скасувати другий раунд теледебатів Трампа і Байдена.

Зазначимо, що президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

Прогноз погоди
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