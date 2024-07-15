Трамп после покушения переписал свою речь для съезда Республиканской партии - AP

Экс-президент США Дональд Трамп переписал свою речь, которую должен был произнести на съезде Республиканской партии в Милуоки в четверг, после того, как на него было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Речь, которую я собирался произнести в четверг, должна была быть потрясающей", - сказал Трамп новостному изданию The Washington Examiner.

В интервью предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что теперь он призовет к новым усилиям по достижению национального единства, отметив, что к нему обращаются люди с разными политическими взглядами.

Трамп считает, что "это шанс объединить страну" и даже весь мир.

"Речь будет совсем другой, совсем другой, чем она была бы два дня назад", сказал политик.

Также Трамп вспомнил момент, когда пуля пронзила его ухо. Он сказал, что его спасло от смерти то, что он отвернулся от толпы, чтобы посмотреть на экран, на котором была показана диаграмма, на которую политик ссылался.