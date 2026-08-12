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Трамп подтвердил тайную смену самолета в Анкаре и рассказал детали

08:36 12.08.2026 Ср
2 мин
Для пересадки секретная служба использовала фургон для еды
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что при возвращении с июльского саммита НАТО в Анкаре тайно пересел на другой самолет. По его словам, решение приняла Секретная служба из-за возможной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Что сказал Трамп об изменении самолета

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам информацию, ранее распространенную американскими медиа по изменению его самолета при возвращении с саммита НАТО в Анкаре.

"Я подчиняюсь Секретной службе и военным. Они хотели, чтобы я летел другим рейсом, другим самолетом. Мне просто нужно делать то, что они говорят", - сказал он.

Что писали СМИ о тайной эвакуации

11 августа издания The Washington Post и The New York Times сообщили со ссылкой на источники, что Трампа тайно вывезли из Турции на другом самолете. По данным журналистов, он пересел с президентского борта Air Force One с помощью фургона, обычно используемого для доставки еды.

Спецоперацию, по версии изданий, провели, чтобы предотвратить возможное покушение на президента со стороны Ирана.

Угрозы со стороны Ирана

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 г. глава Белого дома неоднократно заявлял об угрозе своей жизни.

По его словам, иранские власти дважды пытались организовать покушение на него, но обе попытки оказались тщетными.

Напомним, еще 11 июля Трамп заявил, что оставил инструкции на случай возможного покушения со стороны Ирана.

По его словам, в ответ по стране должны были нанести удары невиданной силы.

Между тем, 11 августа стало известно больше подробностей о самой операции по тайной эвакуации президента из Турции.

По данным журналистов, старый самолет Air Force One фактически был использован в качестве приманки для журналистов и части сотрудников администрации.

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