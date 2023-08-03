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Трамп подсчитал, сколько лет тюрьмы ему грозит

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления Министерством юстиции обвинения о попытках отменить выборы 2020 года заявил, что ему может грозить до 561 года тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Экс-президент Штатов в своем письме по сбору средств в среду назвал Минюст "коррумпированным", а данное обвинение - "незаконным".

"Отчеты показывают, что теперь мне может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы за охоту на ведьм левых", - рассказал Трамп.

Стоит отметить, что в США обвиняемые редко приговариваются к максимальному сроку тюремного заключения за все преступления, за которые они осуждены, а сроки за разные преступления могут отбываться последовательно, что ограничивает общее время, которое обвиняемый проводит в тюрьме.

Дела против Трампа

Трампу во вторник были предъявлены 4 пункта обвинения в расследовании специальным советником Джеком Смитом событий 6 января 2021 года и других его усилий по сохранению власти после проигрыша на президентских выборах Джо Байдену.

Также Трампу предстоит столкнуться с дополнительными юридическими проблемами в виде федерального обвинительного акта по 40 пунктам в связи с его обращением с секретными материалами в Мар-а-Лаго после ухода из Белого дома.

Кроме того - с обвинительным актом по 34 пунктам от окружного прокурора Манхэттена в связи с шестизначным платежом, который бывший помощник Трампа Майкл Коэн сделал звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс незадолго до выборов 2016 года.

Экс-президенту также грозит еще один возможный список обвинений о вмешательстве в выборы в округе Фултон (штат Джорджия).

Ранее сообщалось, что политическая группа Дональда Трампа в первой половине 2023 года потратила более 40 миллионов долларов на судебные издержки для защиты самого политика, а также его советников и других лиц, фигурирующих в делах.

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Дональд Трамп