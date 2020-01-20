Адвокати Трампа закликають Сенат відхилити звинувачення по імпічменту

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Справу про імпічмент назвали продуктом сфальсифікованого процесу демократів

Адвокати президента США Дональда Трампа заявили, що справа про імпічмент проти нього є продуктом сфальсифікованого процесу демократів і "повинна бути відхилена" в ході судового розгляду в Сенаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами захисників Трампа, Сенат повинен негайно відхилити "неправдиві звинувачення".

"Сенат повинен як можна швидше відхилити ці неспроможні статті імпічменту і виправдати президента", - йдеться в заяві адвокатів.

Вони також назвали звинувачення "образою конституції" і демократичних інститутів США.

Раніше представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обґрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Також комітет опублікував відповідний документ, який займає 111 сторінок. У документі Трампа звинувачують у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, Сенат США почав судовий розгляд у справі про імпічмент Трампа, після подання двох статей звинувачення. Статті звинувачення президента США були представлені членами Палати представників.