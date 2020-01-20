ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адвокати Трампа закликають Сенат відхилити звинувачення по імпічменту

Новини » Політика     20.01.2020 - 19:29
Адвокати Трампа закликають Сенат відхилити звинувачення по імпічменту
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Справу про імпічмент назвали продуктом сфальсифікованого процесу демократів

Адвокати президента США Дональда Трампа заявили, що справа про імпічмент проти нього є продуктом сфальсифікованого процесу демократів і "повинна бути відхилена" в ході судового розгляду в Сенаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами захисників Трампа, Сенат повинен негайно відхилити "неправдиві звинувачення".

"Сенат повинен як можна швидше відхилити ці неспроможні статті імпічменту і виправдати президента", - йдеться в заяві адвокатів.

Вони також назвали звинувачення "образою конституції" і демократичних інститутів США.

Раніше представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обґрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Також комітет опублікував відповідний документ, який займає 111 сторінок. У документі Трампа звинувачують у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, Сенат США почав судовий розгляд у справі про імпічмент Трампа, після подання двох статей звинувачення. Статті звинувачення президента США були представлені членами Палати представників.

"Не втягуйте нас у внутрішню політику": Пристайко звернувся до США Зеленський сказав, що зробив усе можливе для хороших відносин з Трампом
Новини України Дональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся