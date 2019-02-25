Трамп відстрочив введення мита на товари з Китаю

Трамп заявив про прогрес у переговорах з Китаєм

Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Как отмечается, новые торговые тарифы должны были начать действовать в отношении китайской продукции в конце этой недели. Трамп решил отложить меры, объяснив это прогрессом в переговорах с Китаем.

Он отметил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Между тем, Трамп не только отложил введение новых американских пошлин на китайские товары, но и анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином в американском Мар-а-Лаго.

Так, Дональд Трамп анонсировал встречу с председателя КНР Си Цзиньпина на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп рассматривал вариант с отсрочкой введения пошлин на товары из Китая на 60 дней.