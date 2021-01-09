ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Трамп відреагував на те, що Twitter назавжди заблокував акаунт

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп відреагував на блокування свого особистого облікового запису в Twitter. Він розмістив чотири публікації в офіційному профілі президента США.

Про це пише CNN.

Трамп розкритикував рішення Twitter і заявив про порушення свободи слова.

"Співробітники Twitter скоординували з демократами і радикальними лівими видалення мого аккаунта зі своєї платформи, щоб змусити мене замовкнути", - написав Трамп.

Популярні новини

Він також додав, що, можливо, створить платформу для обміну повідомленнями та інформацією.

У відповідь на критику Трампа Twitter видалив його повідомлення з облікового запису @POTUS (President Of The United States, - ред.).

РБК-Україна писало, що у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Раніше Twitter заблокував акаунт президента США на 12 годин і зажадав від нього видалення трьох записів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиTwitter