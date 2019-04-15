Трамп відреагував на пожежу в Соборі Паризької Богоматері

Президент США Дональд Трамп відреагував на пожежу в Соборі Богоматері в Парижі і заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко. Про це він написав у Twitter.

"Так жахливо спостерігати за сильною пожежею у соборі Нотр-Дам-де-Парі у Парижі. Потрібно діяти швидко", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі загорівся Собор Богоматері. У відділі пожежної охорони повідомили, що ведеться велика операція. Представник мерії заявив в Twitter, що територія очищається.

РБК-Украина опублікувала фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.

Зазначимо, собор останнім часом перебував на реставрації, біля стін будівлі були встановлені будівельні ліси. Як писала Le Parisien, у квітні будівельники вели роботи на даху будівлі, намагаючись відновити історичний вигляд шпиля.

РБК-Україна писало, що в результаті пожежі в торговому центрі в Бангкоку (Таїланд) загинули три людини і поранені щонайменше вісім чоловік.