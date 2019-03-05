Трамп скасовує пільговий режим торгівлі з Індією і Туреччиною

Трамп вважає, що преференції можуть негативно впливати на експорт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намеревается отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что такие льготы действовали в рамках Генеральной системы преференций США (Generalized System of Preferences).

Кроме того, что касается Турции, такое решение было принято Трампом в связи с "уровнем экономического развития страны".

В заявлении Трампа говорится также, что за последние 45 лет экономика страны выросла и "дополнительные льготы могут оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США".

Напомним, Китай и Соединенные Штаты находятся на завершающем этапе заключения торгового соглашения.