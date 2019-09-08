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Трамп скасував переговори з "Талібаном" через теракт у Кабулі

Новини » Політика    08.09.2019 - 06:14
Трамп скасував переговори з "Талібаном" через теракт у Кабулі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США заявив, що з талібами не можна домовитися

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував заплановані переговори з представниками ісламістського угрупування "Талібан" і президентом Афганістану Ашрафом Гані у зв'язку з останнім терактом у Кабулі, вчиненим цією організацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа в Twitter.

Трамп заявив, що делегація "високопоставлених талібів" мала прибути в Сполучені Штати, щоб провести "секретну зустріч" у заміській резиденції президента США.

"На жаль, щоб створити фальшиве перевагу на переговорах, вони зізналися у нападі в Кабулі, що забрав життя одного з наших великих солдатів, а також життя ще 11 людей. Я негайно скасував і зустріч, і мирні переговори", - заявив Трамп.

Він додав, що з людьми, які не можуть домовитися про припинення вогню, під час мирних переговорів і замість цього вбивають невинних людей, ймовірно, не можна укласти значущу угоду.

"Скільки ще десятиліть вони готові воювати?" - написав Трамп.

Нагадаємо, 5 вересня, в дипломатичному районі Кабула, де розташоване посольство США, стався потужний вибух. В результаті вибуху загинули 10 осіб і ще понад 40 постраждали. Відповідальність за терористичний акт взяв на себе радикальний рух "Талібан". У результаті цього теракту загинули двоє військовослужбовців зі складу місії НАТО.

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Новини України ТалібанАфганистанДональд Трамп
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