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Трамп отменил переговоры с "Талибаном" из-за теракта в Кабуле

Новости » Политика    08.09.2019 - 06:14
Трамп отменил переговоры с "Талибаном" из-за теракта в Кабуле
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США заявил, что с талибами нельзя договориться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил запланированные переговоры с представителями исламистской группировки "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в связи с последним терактом в Кабуле, совершенным этой организацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Трамп заявил, что делегация "высокопоставленных талибов" должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести "секретную встречу" в загородной резиденции президента США.

"К сожалению, чтобы создать фальшивое преимущество на переговорах, они признались в нападении в Кабуле, унесшем жизнь одного из наших великих солдат, а также жизни еще 11 человек. Я немедленно отменил и встречу, и мирные переговоры", - заявил Трамп.

Он добавил, что с людьми, которые не могут договориться о прекращении огня во время мирных переговоров и вместо этого убивают невиновных людей, вероятно, нельзя заключить сколько-нибудь значимое соглашение.

"Сколько еще десятилетий они готовы воевать?" - написал Трамп.

Напомним, 5 сентября, в дипломатическом районе Кабула, где находится посольство США, произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 10 человек и еще более 40 пострадали. Ответственность за террористический акт взяло на себя радикальное движение "Талибан". В результате этого теракта погибли двое военнослужащих из состава миссии НАТО.

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Новости Украины ТалибанАфганистанДональд Трамп
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