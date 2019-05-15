Трамп відкладе введення мит на європейські автомобілі

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ще влітку минулого року Трамп пригрозив ЄС ввести мита

Адміністрація Дональда Трампа збирається на півроку відкласти введення мит на імпорт автомобілів з ЄС. Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на чотири джерела, знайомих з відповідними планами.

Видання нагадало, що ще влітку минулого року Трамп пригрозив ЄС ввести мита на всі ввезені в країну європейські автомобілі, якщо Брюссель не зніме торгові бар'єри і тарифи для американських товарів. Вашингтон тоді ввів мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Брюссель у відповідь ввів тарифи на американські товари.

Раніше генеральний директор Єврокомісії з питань торгівлі Жан-Люк Демарти заявив, що Європейський союз готовий ввести мита на імпорт американських товарів на загальну суму 20 млрд євро, у випадку якщо США введе додаткові мита на європейські автомобілі.

До цього у Євросоюзі заявили про готовність знизити до нуля мита на імпорт товарів із США.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив про введення мит на товари з ЄС у відповідь на субсидування Євросоюзом авіакомпанії Airbus. Сума мита на європейські товари - 11 млрд доларів.

У попередній список товарів увійшла цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їх комплектуючі. У перелік включені і продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого. Обмеження торкнуться товари, які ввозять з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії.