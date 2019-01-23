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ЄС пригрозив ввести мита на американські товари

Новини » Політика    23.01.2019 - 16:58
ЄС пригрозив ввести мита на американські товари
Фото: Жан-Люк Демарти (flickr.com)

Євросоюз готовий ввести мита на 20 млрд євро

Європейський союз (ЄС) готовий ввести мита на імпорт американських товарів на загальну суму 20 млрд євро, у випадку якщо США введе додаткові мита на європейські автомобілі. Про це заявив генеральний директор Єврокомісії з питань торгівлі Жан-Люк Демарти, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

"Ми повинні бути готові до симетричного та ефективної відповіді на будь-які нові торгові обмеження, що США можуть ввести проти нас. Ми підготували чорновий список товарів, які імпортуються з США на суму 20 млрд євро, щодо яких можуть бути вжиті заходи", - сказав він.

Зазначимо, влітку 2018 року США і ЄС домовилися прагнути до повного усунення мита та інших торговельних бар'єрів.

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз зробить відповідні заходи в разі введення США мит на імпорт автомобілів з країн ЄС.

До цього у Євросоюзі заявили про готовність знизити до нуля мита на імпорт товарів із США.

Також представник Європейської комісії Даніель Росаріо закликав Трампа не загрожувати новими митами. Він також зазначив, що ЄС готовий негайно відреагувати у разі введення США додаткових мит.

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