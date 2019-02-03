Трамп залишить війська в Іраку

Президент США повідомив, що це необхідно для стеження за Іраном

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оставить американское военное присутствие в Ираке для слежения за Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Трамп сообщил, что сейчас он лишь хочет иметь возможность наблюдать.

"У нас есть невероятная и дорогая военная база, построенная в Ираке. Она идеально расположена для того, чтобы наблюдать за всеми частями беспокойного Ближнего Востока", - заявил президент США.

Он считает, что если существуют проблемы, или если кто-то намерен разрабатывать ядерное оружие, то благодаря этому они смогут об этом знать раньше, чем они это сделают.

Трамп давно критикует присутствие армии США на территории Ирака, называя это "одной из крупнейших ошибок", однако он и его подчиненные утверждают, что Иран может нанести серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп допускает возможность военного вмешательства в Венесуэлу. Президент США заявил, что это является одним из возможных вариантов.