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Імпічмент: Трамп сподівається виступити з заявою, - NBC

США, Четвер 28 січня 2021 07:01
Імпічмент: Трамп сподівається виступити з заявою, - NBC
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

Колишній президент Дональд Трамп не виключає можливість виступити з письмовою заявою під час імпічменту в Сенаті Конгресу США. Так він планує уникнути необхідності особистого відвідування слухань в Сенаті.

Про це повідомляє NBC з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Трамп готується до процедури імпічменту, добираючи команду юристів, які представлятимуть його інтереси.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауэрса, який буде представляти його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент. Бауерс представляв колишніх губернаторів-республіканців у Південній Кароліні.

Нагадаємо, до 5 тисяч бійців Національної гвардії продовжать залишатися у Вашингтоні в цілях безпеки, заявив виконуючий обов'язки міністра Армії (сухопутних військ) США Джон Вітлі. Вони чергуватимуть до середини березня.

Сенат США 26 січня отримав резолюцію про імпічмент Дональда Трампа і приступить до її розгляду. Після цього він почне процес імпічменту.

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