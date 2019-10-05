Трамп заперечував причетність РФ до отруєння Скрипалів

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з прем'єром Великобританії Терезою Мей, яка тоді займала цю посаду, висловив сумнів у причетності Росії до отруєння Сергія і Юлії Скрипаль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тһе Washington Post.

"Трамп був переконаний у тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів... Добрі десять хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність, а також відповіді на Трампа, який заявляв, що він в цьому не впевнений", - заявило джерело.

.Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів. Трамп підписав указ, що стосується процедури виконання положень про введення санкцій щодо країни, яка порушила американський закон про контроль над хімічною і біологічною зброєю і заборону його застосування від 1991 року. Саме він став юридичною підставою для введення проти РФ першого пакету санкцій по справі Скрипалів у кінці серпня 2018 року.

У той же час Британія пом'якшила санкції проти Росії. Зокрема, Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії.