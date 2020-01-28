Президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини в рамках "угоди століття" щодо врегулювання конфлікту між сторонами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента США Twitter.

Трамп зазначив, що мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій.

"Згідно цій карті, палестинська територія збільшиться більш ніж у два рази, в Східному Єрусалимі буде також створена палестинська столиця, де Америка з гордістю відкриє своє посольство", - написав він.

Також Трамп заявив, що Америка буде працювати над питанням нерозривності території Палестини.

При цьому на карті сирійські Голани позначені територією Ізраїлю.

Фото: карта Палестини

Фото: карта Ізраїлю

Нагадаємо, 28 січня Трамп представив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США "угоди століття" Трампа. За словами прем'єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Згідно мирного плану Трампа підготовчий період перед початком реалізації "угоди століття" триватиме приблизно 4 роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду. Згідно з мирним планом, Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.