Трамп не визначився з санкціями щодо "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не визначився з санкціями щодо проекту газопроводу "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Зазначається, що Трамп на питання журналіста, чи збираються США ввести санкції проти газопроводу, конкретної відповіді не дав.

"Ми насправді це ще не визначили", - говорить Трамп.

За його словами, це питання Німеччина повинна вирішити самостійно.

Нагадаємо, комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня планує провести голосування щодо законопроекту про санкції проти Росії. Повідомляється, що законопроект був внесений на розгляд Конгресу в лютому поточного року за втручання РФ в американські вибори і агресії щодо України.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу "Північний потік-2" в американський оборонний бюджет на 2020 рік.

Нагадаємо, раніше Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії. Таким чином вона пом'якшила санкції проти Росії.