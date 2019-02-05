Трамп визначився з кандидатом на голову Всесвітнього банку, - Politico

Фото: Девід Мелпас (twitter.com/ustreasury)

Світовий банк може очолити Девід Мэлпас

Президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на пост голови Всесвітнього банку, ним стане заступник міністра фінансів з міжнародних справ Девід Мелпас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними джерел Politico в американській адміністрації, Трамп оголосить про свій вибір завтра, 6 лютого. Також повідомляється, що з понеділка його адміністрація почала направляти звернення до країн-учасниць Світового банку з проханням підтримати кандидатуру Мелпаса.

Нагадаємо, в середині січня повідомлялося, що кандидатуру Іванки Трамп розглядають на пост голови Всесвітнього банку. Проте в Білому домі оперативно спростували висунення дочки президента США. У той же час представник адміністрації Трампа додав, що чиновники з Мінфіну США особисто звернулися до Іванки з проханням допомогти у проведенні виборів глави банку.

7 лютого керівник Світового банку Джим Йон Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді. З 1 лютого тимчасово виконуючим обов'язки президента стала головний виконавчий директор, болгарський економіст Крісталіна Георгієва.