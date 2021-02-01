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Трамп визначився з адвокатами у справі про імпічмент

Автор: Андрій Козловський

Колишній президент США Дональд Трамп обрав адвокатів, які очолять його захист у справі про імпічмент. Процес розпочнеться 8 лютого.

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Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, захищати Трампа будуть адвокати Девід Шон та Брюс Кастор. Відповідне рішення ухвалили після того, як п'ять адвокатів колишнього президента відмовилися брати участь у справі про імпічмент і представляти сторону захисту всього за тиждень до початку судового розгляду.

Нагадаємо, серед адвокатів, які пішли від Трампа, - головні захисники Бутч Бауерс і Дебора Барбері з Південної Кароліни. Їх помічники з цього штату Джонні Гассер і Грег Харріс теж покинули команду Трампа. Крім того, над справою про імпічмент припинив роботу юрист Джош Ховард. Це відбулося в результаті розбіжностей з приводу стратегії захисту.

Також РБК-Україна писало, що Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Відзначимо, в разі імпічменту Сенат США може винести на розгляд питання про заборону Трампу знову балотуватися на пост президента.

Прогноз погоди
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