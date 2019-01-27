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Трамп і його оточення понад 100 разів контактували з РФ до інавгурації, - NYT

Новини » Політика    27.01.2019 - 08:12
Трамп і його оточення понад 100 разів контактували з РФ до інавгурації, - NYT
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Розслідуються також зв'язки оточення Трампа з WikiLeaks

Президент США Дональд Трамп і його оточення під час президентської кампанії 2016 року і після виборів контактували з представниками Російської Федерації та WikiLeaks понад 100 разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, з моменту, коли Трамп заявив про намір балотуватися в президенти в червні 2015 року і до інавгурації у січні 2017 року згадані контакти мали щонайменше 17 посадових осіб та радників виборчої кампанії нинішнього президента США.

Крім того, зазначається, що ще десять наближених до Трампа людей знали про контакти з росіянами, але самі їх не мали.

Згідно з проаналізованими виданням документами, контакти з росіянами відбувалися шляхом особистих зустрічей, по телефону, через електронне листування і особисті повідомлення в соцмережах.

За інформацією видання, розслідуються також зв'язки оточення Трампа з WikiLeaks.

У відповідному списку опинилися екс-помічник Трампа, політтехнолог Пол Манафорт, екс-адвокат Трампа Майкл Коен, Дональд Трамп-молодший, екс-радники Трампа Джордж Пападопулос і Майкл Флінн та інші.

Нагадаємо, сенатор Боб Менендес, головний демократ Комітету у закордонних справах Сенату заявив, що стурбований тим, що США так і не ввели другий пакет санкцій проти РФ через справу Сергія Скрипаля.

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