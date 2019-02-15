Трамп оголосив про рішення ввести режим надзвичайного стану в США

Введення режиму НС дозволить Трампу збільшити асигнування на будівництво загородження на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

"Я подпишу(документ, - ред.) о национальном чрезвычайном положении"- заявил он, выступая перед Белым домом.

Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только 1,375 млрд долларов вместо запрошенных президентом 5,7 млрд долларов.

Напомним, участники переговоров от демократов и республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов достигли принципиальной договоренности о предотвращении закрытия правительства ("шатдауна", - ред.) в конце этой недели.

В частности, стороны достигли принципиальной договоренности по вопросам обеспечения безопасности на южной границе США, что поможет предотвратить новый период "шатдауна" 15 февраля.

РБК-Украина писало, что потери экономики США из-за "шатдауна" превысили 11 млрд долларов. Аналитики предполагают, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.