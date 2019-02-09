Трамп оголосив дату зустрічі з Кім Чен Ином у В'єтнамі

Президент США назвав поїздку своїх представників до КНДР для підготовки саміту дуже продуктивною

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи со своим северокорейским коллегой и назвал поездку своих представителей в КНДР очень продуктивной.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля", - написал Трамп.

Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и "продвижения дела мира".

Напомним, ранее сообщалось, что высокопоставленный представитель администрации президента Соединенных Штатов Стивен Биган в ходе своего визита в Пхеньян для переговоров по подготовке второго саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына 6 февраля обсудит со своим коллегой Ким Хок Чолем пути достижения дальнейшего прогресса по выполнению КНДР обязательств, достигнутых в ходе первого саммита в Сингапуре.