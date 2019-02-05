Прокуратура запитала документи щодо фінансування інавгурації Трампа

Фото: Дональд Трамп (YouTube-скріншот)

Представників інавгураційного комітету мають намір викликати до суду

Прокурори південного округу штату Нью-Йорк (США) вимагає документи з інавгураційного комітету американського президента Дональда Трампа і планує викликати для цього до суду представників комітету. Про це повідомляють інформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зі слів співрозмовників агентства, прокурорів цікавлять передусім документи, які стосуються фінансування інавгурації Трампа і наданих пільг для її спонсорів.

"Ми щойно отримали повістку про видачу документів. Поки ми її розглядаємо, ми маємо намір співпрацювати зі слідством", - повідомив також прес-секретар інавгураційного комітету.

Співрозмовник агентства розповів, що прокурори шукають іноземні зв'язки в фінансуванні й інформацію про витрати на проведення заходу, вони перевіряють компанію Trump Organization, головою якої був заарештований за відмивання грошей Пол Манафорт, що також очолював виборчий штаб Трампа.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звертався із запитом про кредит у Deutsche Bank під час передвиборної кампанії в 2016 році.