Трамп пояснив звільнення генінспектора розвідки США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп незадоволений тим, що Аткінсон не обговорив скаргу з ним перед тим, як звернутися в Конгрес

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора розвідувальних служб країни Майкла Аткінсона, тому що незадоволений роллю, яку Аткінсон зіграв у запуску процедури імпічменту. Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

У Трампа запитали, чому він звільняє Аткінсона, який лише виконував свої службові обов'язки.

"Я вважав, що він справлявся зі своєю роботою жахливо. Він взяв скаргу інформатора, яка виявилася фейком, і передав її в Конгрес в терміновому порядку", - сказав він.

Трамп, зокрема, незадоволений тим, що Аткінсон не обговорив скаргу з ним перед тим, як звернутися в Конгрес.

"Цей генеральний інспектор не зустрічався зі мною. Як він міг піти в Конгрес з цією жахливою, неточною скаргою інформатора, не побачившись зі мною і навіть не попросивши про зустріч зі мною?" - сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора з розвідки Майкла Аткінсона, який доповів Конгресу слова співробітника ФБР про деталі розмови американського лідера президентом України Володимиром Зеленським. Аткінсон піде з посади через 30 днів. Він став останнім з чиновників, кого звільнила адміністрація Трампа через участь в імпічменті президента.

Раніше представник Ради національної безпеки США підполковник Александер Віндман, який був ключовим свідком в процесі імпічменту президента Дональда Трампа, залишив Білий дім. На слуханнях в Конгресі Віндман заявляв, що був стривожений телефонною розмовою між Трампом і Зеленським.