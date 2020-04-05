ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп пояснив звільнення генінспектора розвідки США

Новини » В світі     05.04.2020 - 03:47
Трамп пояснив звільнення генінспектора розвідки США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп незадоволений тим, що Аткінсон не обговорив скаргу з ним перед тим, як звернутися в Конгрес

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора розвідувальних служб країни Майкла Аткінсона, тому що незадоволений роллю, яку Аткінсон зіграв у запуску процедури імпічменту. Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

У Трампа запитали, чому він звільняє Аткінсона, який лише виконував свої службові обов'язки.

"Я вважав, що він справлявся зі своєю роботою жахливо. Він взяв скаргу інформатора, яка виявилася фейком, і передав її в Конгрес в терміновому порядку", - сказав він.

Трамп, зокрема, незадоволений тим, що Аткінсон не обговорив скаргу з ним перед тим, як звернутися в Конгрес.

"Цей генеральний інспектор не зустрічався зі мною. Як він міг піти в Конгрес з цією жахливою, неточною скаргою інформатора, не побачившись зі мною і навіть не попросивши про зустріч зі мною?" - сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора з розвідки Майкла Аткінсона, який доповів Конгресу слова співробітника ФБР про деталі розмови американського лідера президентом України Володимиром Зеленським. Аткінсон піде з посади через 30 днів. Він став останнім з чиновників, кого звільнила адміністрація Трампа через участь в імпічменті президента.

Раніше представник Ради національної безпеки США підполковник Александер Віндман, який був ключовим свідком в процесі імпічменту президента Дональда Трампа, залишив Білий дім. На слуханнях в Конгресі Віндман заявляв, що був стривожений телефонною розмовою між Трампом і Зеленським.

Трамп прогнозує зростання смертності від коронавірусу у США Трамп звільнив держінспектора з розвідки США, який доповів про розмову із Зеленським
Новини України Дональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся