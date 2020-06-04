Трамп пояснив, що робив у бункері під час протестів біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про те, що він ховався в підземному бункері під час протестів біля Білого дому у Вашингтоні. За його словами, він проводив інспекцію притулку.

Про це повідомляє Fox News Radio.

За словами Трампа, протести під Білим домом, почалися вночі, а він перебував у бункері днем.

"Це були фальшиві повідомлення. Я спустився туди вдень, і я перебував там протягом крихітного періоду часу. І це було більшою мірою для перевірки. Я спускався два або три рази, все для огляду", - сказав Трамп.

Президент США уточнив, що Секретна служба не бачила необхідності переміщати його в підземний бункер під час вечірніх протестів.

Трамп також розповів, що задоволений ситуацією у Вашингтоні після введення в місто солдатів Національної гвардії, співробітників поліції і цілого ряду спецслужб. Він підкреслив, що такі дії необхідні в разі заворушень.

Раніше газета The New York Times повідомила, що під час протестів біля Білого дому президента США Дональда Трампа забирали в підземний бункер, який є президентським оперативним центром управління в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Мирні протести в США з-за смерті афроамериканця Джорджа Флойда поступово переросли в масові заворушення. Вже затримано близько 10 тисяч осіб, рахунок загиблих йде на десятки як серед поліцейських, так і серед протестуючих.

У район Вашингтона стягнули близько 1,6 тисяч військових, вони знаходяться у підвищеній бойовій готовності.

Для придушення протестів Білий дім готується застосувати додаткові федеральні сили.