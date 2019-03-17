Трамп звинувачує Google в допомозі китайській армії

Президент США заявляє, що корпорація Google допомагає військовим Китаю

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил корпорацию Google в помощи армии Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он заявил, что Google "помогает Китаю и их военным, но не США".

"Хорошая новость состоит в том, что Google помогала мошенничать Хиллари Клинтон. И что из этого вышло?", - написал президент США.

Трамп не объяснил, почему вспомнил корпорацию в одной связке со своей соперницей на выборах в 2016 году.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд на заседании в Сенате США сказал, что работа Google в Китае "косвенно приносит пользу армии Китая". Также напомнил, что корпорация сократила свое сотрудничество с Пентагоном.

Представитель Google не стал комментировать слова Данфорда, однако отметил, что хотя корпорация и вышла из нескольких проектов Минобороны США, она продолжает сотрудничать с ведомством в отдельных областях.

Напомним, ранее в правительстве США отметили, что переговоры Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по торговому соглашению переносятся с конца марта на более поздний срок.