Трамп звинуватив Facebook, Google і Twitter у симпатії до демократів

Президент США заявив, що перемога все одно буде за Республіканською партією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що компанії Facebook, Google і Twitter віддають явну перевагу Демократичній партії США. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

При цьому Трамп зазначив, що перемога все одно буде за Республіканською партією.

"Facebook, Google і Twitter, не кажучи вже про корумповані медіа, дуже явно на боці радикальних лівих демократів. Але не бійтеся, ми все одно переможемо, як і раніше!" - написав глава США.

Нагадаємо, в кінці 2018 року американський лідер розкритикував дані компанії і звинуватив їх у тому, що вони віддають перевагу Демократичній партії США. "Facebook, Twitter і Google відрізняються такою необ'єктивністю і симпатією до демократів, що це смішно", - підкреслював президент США.

Як писало РБК-Україна, Трамп звинуватив корпорацію Google в допомогу армії Китаю. Так, глава Сполучених Штатів заявив, що Google "допомагає Китаю і їх військовим, але не США". "Гарна новина полягає у тому, що Google допомагала шахраювати Хілларі Клінтон. І що з цього вийшло?" - додав американський лідер.