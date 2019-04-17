Трамп оприлюднить мирний план для Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп має намір оприлюднити свій план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Про це заявив радник американського лідера Джаред Кушнер під час нещодавній зустрічі з групою іноземних послів, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він повідомив, що план передбачає компроміси з обох сторін, після формування нового уряду Ізраїлю і після закінчення на початку червня священного мусульманського місяця Рамадан.

"Ми всі повинні прагнути знайти розумні компроміси, які зроблять світ досяжним", - повідомив Кушнер.

Reuters не повідомляє, з послами яких держав зустрічався Джаред Кушнер для обговорення плану близькосхідного врегулювання, який розробляє адміністрація Трампа.

Нагадаємо, в минулому році під час переговорів про врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, представники Білого Дому запропонували лідеру Палестини Махмуда Аббаса створити конфедерацію з Йорданією.

Раніше повідомлялося, що в зіткненнях на кордоні сектора Гази та Ізраїлю загинуло 10 осіб. 20 квітня на кордоні Ізраїлю і сектора Газа поновилися заворушення, ізраїльські військові вбили двох палестинців і поранили ще 12.