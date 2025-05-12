RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп обошел Путина и Си Цзиньпина в антирейтинге мировых лидеров

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Тарифы для всего мира и нападки на Владимира Зеленского в Овальном кабинете не прошли даром для Дональда Трампа. К нему относятся хуже, чем к диктаторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Индекс восприятия демократии" фонда "Альянс демократий".

Восприятие Соединенных Штатов в мире заметно ухудшилось за последний год. Глобальный рейтинг упал с +22% в 2024 году до -5% в 2025 году, что ниже, чем у Китая (+14%) и аналогично показателю России (-9%).

Доля стран, где у США чистый положительный имидж, снизилась с 76% до 45% за тот же период.

Президент США Дональд Трамп является самым узнаваемым в мире политическим лидером, 85% респондентов заявили, что знают, кто он. Владимир Путин следует за ним с 81%, в то время как 63% слышали о председателе КНР Си Цзиньпине и 35% о премьер-министре Индии Нарендре Моди.

Однако, когда дело доходит до восприятия, у Трампа почти универсальный отрицательный рейтинг восприятия: в 82% стран мира у Трампа чистый отрицательный рейтинг, значительно хуже, чем у Путина (61%) и Си Цзиньпина (44%).

Причины падения доверия к США

На вопрос о причинах ухудшения восприятия США основатель Альянса и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ответил: "Президент Трамп спровоцировал торговую войну, отчитал президента Украины в Овальном кабинете, заставил союзников почувствовать себя уязвимыми, а врагов - воодушевленными".

"Неудивительно, что мнения изменились даже среди таких людей, как я, которые всю свою жизнь восхищались Соединенными Штатами и тем, что они отстаивают", - добавил он.

Исследование "Индекс восприятия демократии" было проведено в период с 9 по 23 апреля исследовательской компанией Nira Data. Заказчик исследования - Фонд "Альянс демократий". Было опрошено 111 тысяч респондентов в 100 странах мира.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в Украине отношение к США значительно ухудшилось. В прошлом году к этой стране положительно относились 84,0%, отрицательно - 10,4%. Сейчас положительно относятся 63,1%, отрицательно - 26,7%. Однако баланс остается положительным.

Осенью прошлого года многие украинцы рассчитывали на решительные шаги Дональда Трампа для установления справедливого мира. Однако он не оправдал надежд, и его рейтинг в Украине упал ниже 10%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд Трамп