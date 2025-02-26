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Трамп обещает 25% пошлины против ЕС, который "был создан, чтобы ограбить США"

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины против Европейского Союза. Американский лидер считает, что объединение 27 стран было "создано, чтобы грабить Соединенные Штаты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая на заседании кабинета в среду, 26 февраля, Трамп сказал, что вскоре обнародует детали нового таможенного плана против Евросоюза.

"Мы приняли решение, и объявим его очень скоро. Это будет 25%", - заявил президент США.

Трамп не сообщил дополнительных деталей, но упомянул автопроизводителей и отметил, что пошлины будут применяться "в общем".

"Это будет касаться автомобилей и всего остального", - отметил Трамп

ЕС, напомним, является третьим по величине торговым партнером США вместе с Китаем.

Президент Соединенных Штатов также сказал, что на следующей неделе введет 25% пошлины против двух крупнейших партнеров США - Канады и Мексики.

Ранее Трамп неоднократно объявлял о введении пошлин против главных торговых партнеров США. Однако постоянно откладывал их введение для Канады и Мексики.

Реакция Европы

Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон во время недавнего визита в США посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не начинать торговую войну с Европой. Вместо этого он призвал сосредоточиться на Китае.

Французский президент также дал понять Трампу, что Европа не сможет увеличить расходы на оборону, как того требуют США, в случае торговой войны.

 

Кроме того, в ЕС пообещали ответить Трампу в случае развязывания торговой войны. В течение нескольких месяцев ЕС работал над набором потенциальных ответных мер в случае введения Трампом пошлин, хотя детали списка тщательно охранялись. После этого представитель ЕС заявил, что блок "жестко отреагирует", если Трамп введет пошлины.

"Если США и Европа начнут торговую войну, то смеяться будет Китай", - подчеркнула Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС.

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