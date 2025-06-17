Трамп недоволен жесткой критикой Карлсона о войне на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона из-за его жестких заявлений относительно войны между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Так, после того, как Карлсон раскритиковал действия Трампа относительно конфликта между Израилем и Ираном, президент США выразил возмущение блогером. Он заявил, что Карлсон может создать свой телеканал, если хочет, чтобы его услышали.
Такер Карлсон раскритиковал Трампа за его поддержку действий Израиля, фактически обвинив Трампа в причастности к войне. Это произошло после ракетного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные.
Карлсон написал, что дальнейшие события на Ближнем Востоке могут решить будущее президентства Трампа.
Карлсон также осудил тех, кто призывает США к прямому вмешательству в войну с Ираном. Он назвал их "военными подстрекателями", упомянув даже своих бывших коллег из Fox News.
Позиция Карлсона показывает, что среди сторонников Трампа растет раскол. Особенно это видно в вопросах внешней политики США.
Такер Карлсон ранее работал на Fox News, но в 2022 году он покинул канал.
Карлсон известен своей консервативной политической позицией. Он часто выражал поддержку политике Дональда Трампа и критиковал иммиграцию, призывая к протекционизму. В 2024 году Карлсон даже приглашал Трампа к участию в предвыборном турне.
Карлсона часто обвиняют в распространении пророссийских нарративов.
Напомним, что 15 июня Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Сейчас обе страны ежедневно обмениваются ракетно-дронными ударами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.