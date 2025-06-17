Трамп недоволен жесткой критикой Карлсона о войне на Ближнем Востоке

Так, после того, как Карлсон раскритиковал действия Трампа относительно конфликта между Израилем и Ираном, президент США выразил возмущение блогером. Он заявил, что Карлсон может создать свой телеканал, если хочет, чтобы его услышали.

Карлсон назвал Трампа "соучастником войны"

Такер Карлсон раскритиковал Трампа за его поддержку действий Израиля, фактически обвинив Трампа в причастности к войне. Это произошло после ракетного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные.

Карлсон написал, что дальнейшие события на Ближнем Востоке могут решить будущее президентства Трампа.

Критика сторонников войны

Карлсон также осудил тех, кто призывает США к прямому вмешательству в войну с Ираном. Он назвал их "военными подстрекателями", упомянув даже своих бывших коллег из Fox News.

Раскол среди сторонников Трампа

Позиция Карлсона показывает, что среди сторонников Трампа растет раскол. Особенно это видно в вопросах внешней политики США.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон ранее работал на Fox News, но в 2022 году он покинул канал.

Карлсон известен своей консервативной политической позицией. Он часто выражал поддержку политике Дональда Трампа и критиковал иммиграцию, призывая к протекционизму. В 2024 году Карлсон даже приглашал Трампа к участию в предвыборном турне.

Карлсона часто обвиняют в распространении пророссийских нарративов.