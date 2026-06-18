Трамп неожиданно похвалил Путина и Си после заключения соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина и диктатора РФ Владимира Путина "нейтральными" в ходе войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что обе стороны не препятствовали усилиям США по сдерживанию ядерных амбиций Тегерана.

"Я просто хочу поблагодарить их, потому что они сделали это намного лучше", - сказал американский лидер после заключения соглашения о прекращении огня в конфликте.

Выступая на пресс-конференции в рамках саммита "Большой семерки" в Эвиан-ле-Бен, Трамп заявил журналистам, что благодарен лидерам за то, что они не вмешиваются в конфликт.

"Я хочу поблагодарить Китай, президента Си. Я был с ним, и он оставался нейтральным, полностью нейтральным, и я это ценю", - сказал глава Белого дома.

Трамп не забыл поблагодарить за так называемый нейтралитет в противостоянии с Ираном и российского диктатора.

"И я хочу поблагодарить Владимира Путина, он был очень нейтральным. Они могли бы значительно осложнить ситуацию", - добавил президент США.

Как пишет издание, комментарии Трампа контрастировали с его высказываниями в адрес союзников США от Японии до Европы, которых он критиковал за то, что они не помогали в военной операции или последующих усилиях по очистке Ормузского пролива, морского торгового пути, заблокированного Ираном.

Reuters отмечает, что Москва и Пекин поддерживают тесные связи с Тегераном. Россия, в свою очередь, заявила, что война может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке.