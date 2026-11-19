19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Трамп назвал Путина своим другом и выразил надежду на продуктивную встречу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа перед началом встречи.
Перед началом разговора Трамп подчеркнул, что они с Путиным давно знают друг друга.
"У нас много лет отличные отношения", - сказал президент США.
Он назвал Путина своим другом и выразил надежду, что встреча принесет "много замечательного" или станет началом чего-нибудь хорошего.
Встреча проходит на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, где также запланирована трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Украину к этим переговорам не пригласили.
Зеленский в интервью NBC заявил, что США и Китай могли бы завершить войну за одну встречу, если бы пригрозили России санкциями и остановили с ней торговлю. В то же время, он подчеркнул, что любые решения об Украине без ее участия останутся лишь риторикой.
В Киеве ждут результаты переговоров в Китае. Зеленский заявил, что Украина ожидает от посланцев Трампа информацию об этих встречах, после чего будет готовить следующие шаги.
Идею трехсторонней встречи, по данным The Wall Street Journal, предложил сам Путин еще в октябре, чтобы обсудить завершение войны на выгодных для Москвы условиях. В то же время, как писала South China Morning Post, тема Украины может отойти на второй план.