Трамп назвав війну РФ проти України геноцидом

45-й президент США в інтерв'ю Fox News у середу ввечері приєднався до свого наступника щодо визначення війни в Україні. Трамп згадав про Україну в контексті критики Байдена.

Екс-президент розкритикував Білий дім за рекордно високу інфляцію, додавши: "А тепер додайте до цього те, що відбувається в Україні. Це геноцид".

Згодом Трамп доповнив свій коментар. Він ще раз підтвердив реалізацію РФ геноциду в Україні та піддав критиці пасивність США та НАТО.

"Я думаю, що через 100 років люди озирнуться назад і запитають: "Як ми відступили, як НАТО відступило?" – резюмував екс-президент.

Раніше Трамп прогнозував, що вторгнення Росії до України може призвести до Третьої світової війни. Він також висловлював сумніви, що президента РФ Путіна може зупинити хтось інший, окрім самого Трампа.