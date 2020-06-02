Трамп назвав внутрішнім тероризмом протести в США

Президент Дональд Трамп заявив, що заворушення, які відбуваються в США, слід вважати актами тероризму, а не законною формою протесту. Він пообіцяв вирішити цю проблему.

Про це повідомляє SBS.

Трамп заявив, що учасників і організаторів заворушень чекають тривалі тюремні терміни.

"Це не мирний протест, а внутрішній тероризм", - сказав він.

При цьому він запевнив, що повністю підтримує мирні акції протесту, назвавши себе "союзником мирних демонстрантів".

Нагадаємо, США охопили масові акції протесту через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Трамп готовий залучити Збройні сили США для припинення протестів.

Раніше повідомлялося, що Трампа забирали в підземний бункер під час протестів біля Білого дому.

РБК-Україна писало, що влада більше 40 американських міст в 22 штатах запровадила комендантську годину через масові заворушення.