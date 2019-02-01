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Трамп назвав свою роботу "неймовірно збитковою"

Новини » Політика    01.02.2019 - 08:41
Трамп назвав свою роботу "неймовірно збитковою"
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

У той же час Трамп не має наміру залишати пост президента США

Президент США Дональд Трамп несе "неймовірні фінансові збитки" на своїй роботі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The New York Times.

За його словами, робота президентом США не приносить гроші. Крім того, він назвав її однією з "найбільших фінансових невдач усіх часів". У той же час президент США зазначив, що не має наміру залишати посаду.

"Знаєте, на щастя, я не потребую грошей...Але я несу збитки, і вони неймовірні", - підкреслив Трамп і додав, що робота йому подобається.

Зазначимо, Трамп подав заявку на переобрання ще в січні 2017 року, що дозволило йому збирати і витрачати кошти на нову передвиборчу кампанію. У четвертому кварталі минулого року на ці цілі президент залучив 21 млн. доларів, на початок 2019 року його передвиборний бюджет склав трохи більше 19 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не чекає великої допомоги в будівництві стіни від представників Демократичної партії США.

Крім того, він розповів, коли США і Китай зможуть укласти торговельну угоду.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампработа
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