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Трамп назвав прихильників Байдена "екстремістами", яким не дозволить захопити владу

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого суперника-демократа Джо Байдена під час зустрічі зі своїми прихильниками в аеропорту міста Вінстон-Салем. Він заявив, що екстрімісти є прихильниками Байдена.

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Про це пише "Голос Америки".

Трамп зазначив, що висунув свою кандидатуру на переобрання, "щоб зберегти робочі місця в країні, посадити за ґрати жорстоких злочинців і зробити все для того, щоб майбутнє належало Америці, а не Китаю або іншим країнам".

Спілкуючись зі своїми прихильниками в аеропорту Сміт-Рейнолдс, Трамп різко розкритикував "войовничих екстремістів, агітаторів і анархістів", які загрожують жителям міст і передмість.

"Це прихильники Байдена, і якщо він переможе, вони будуть керувати урядом. Але ми ніколи не дамо йому шанс зробити це", - скзал Трамп.

Раніше Трамп заявив, що готовий витратити особисті гроші на переобрання.

Також Трамп пригрозив покарати будь-які американські компанії, які створюють робочі місця в Китаї, і позбавити їх державних контрактів.

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