Трамп назвав причину погіршення відносин США і Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що відносини між Росією і США були зіпсовані розслідуванням Мюллера. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, спецпрокурор Мюллер "виставив себе дурнем", коли дав перші і єдині коментарі про своє розслідування, яке передбачувало, втручання Росії у президентські вибори США.

"Думаю, у нас можуть бути хороші відносини з Росією. Вони були зіпсовані фальшивим полюванням на відьом. У мене можуть бути хороші відносини з Росією", - заявив Трамп.

Президент також прокоментував те, що спікер Палати представників Конгресу США на зустрічі з соратниками по партії заявила, що не хоче імпічменту для Трампа, а хоче бачити його у в'язниці.

"Це було жахливе, огидне, злісне заяву, поки я був за кордоном... Вона жахлива людина, і я скажу вам її ім'я, це нервова Ненсі, тому що вона нервова руїна", - сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що члени Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, які контролюють Палату представників Конгресу, не зможуть домогтися його імпічменту