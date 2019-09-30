Трамп назвав спробу провести його імпічмент аферою демократів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав свій імпічмент полюванням на відьом і аферою з боку демократичної партії. Про це він заявив у неділю, 29 вересня, відеозверненні на своїй сторінці в Twitter.

Трамп заявив, що під загрозою знаходяться права американців.

"Демократи хочуть відняти у вас зброю, охорона здоров'я, право голосу, вони хочуть забрати у вас свободу, позбавити суддів", - заявив Трамп.

Також Трамп назвав те, що відбувається найбільшою аферою в історії американської політики.

Крім того, він назвав імпічмент "полюванням на відьом". Трамп послався на зроблене раніше на Генасамблеї ООН українським президентом Володимиром Зеленським заяву про відсутність тиску на нього з боку США під час телефонної розмови.

Нагадаємо, в Конгресі США мають намір отримати доступ до змісту телефонних розмов президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами.