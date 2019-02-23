Трамп назвав нову кандидатуру постпреда США при ООН

Келлі Крафт наразі обіймає посаду посла в Канаді

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул в постоянные представители США при ООН кандидатуру Келли Крафт, которая на данный момент является американским послом в Канаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

Крафт может сменить ушедшую в конце минувшего года с этого поста Никки Хейли.

"Рад объявить, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвинута в качестве посла Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций", - написал Трамп.

Он также похвалил Крафт за работу, которую она проводит на высшем уровне.

"Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу нацию, и у меня нет сомнений, что под ее руководством наша страна будет представлена на самом высоком уровне", - добавил президент.

Отметим, постпредов США при ООН назначает президент с последующим утверждением в Сенате.

После ухода Хейли с 1 января Соединенные Штаты в ООН временно представляет Джонатан Коэн.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выбирает среди четырех основных кандидатов на пост постоянного представителя США при ООН после того, как пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт официально отказалась быть кандидатом на должность.