Трамп назвав виконувача обов'язків директора Нацрозвідки США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 8 серпня, повідомив про призначення виконувачем обов'язків директора Національної розвідки Жозефа Магвайра і відставку заступника директора Сью Гордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Зараз Магвайр очолює Національний контртерористичний центр США.

"Я радий повідомити вам, що шановний Жозеф Магвайр, нинішній директор Національного контртерористичного центру, буде призначений виконувачем обов'язків директора Національної розвідки з 15 серпня", - написав Трамп.

Зазначимо, минулого тижня Трамп повідомив, що може призначити Сью Гордон виконувачкою обов'язків директора агентства, що керує роботою 17 цивільних і військових спецслужб, включаючи ЦРУ, після того як його голова Ден Коутс заявив про намір піти у відставку з 14 серпня.

Однак у четвер президент США повідомив, що Гордон має намір піти 15 серпня.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зняв свого кандидата на посаду директора Національної розвідки США Джона Реткліффа, пояснивши таке рішення "нечесним" ставленням ЗМІ.