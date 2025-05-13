Трамп в ближайшее время переговорит с Си Цзиньпином: известны сроки

По словам Трампа, Китай согласился снять нетарифные барьеры для американского импорта, объявив о деэскалации торговой войны с Пекином.

"Китай также приостановит и снимет все свои немонетарные барьеры. Они согласились это сделать", - заявил он в Белом доме.

В то же время он не предоставлял никаких деталей о том, какие именно барьеры Китай согласился "демонтировать" во время недавних переговоров главы Министерства финансов Скотта Бессента и торгового представителя Соединенных Штатов Америки (США) Джеймисона Грира с китайской делегацией. Впрочем, глава Белого дома признал, что будущие переговоры могут быть более сложными.

"Это займет некоторое время, чтобы зафиксировать это на бумаге. Вы знаете, это не самая простая вещь, которую можно изложить на бумаге", - добавил он.

Bloomberg пишет, что 145% пошлины США на большинство китайского импорта будут снижены до 30%, включая ставку, которая привязана к фентанилу, до 14 мая. В то же время 125% пошлины Китая на американские товары снизятся до 10%.

В том же числе Трамп добавил, чтоможет переговоры со своим коллегой Си Цзиньпином "возможно, в конце недели". В то же время выразил определенную осторожность относительно того, что тарифы все еще могут подняться выше уровня 30% до "значительно более высокого уровня", если диалог с Китаем в течение следующих 90 дней не приведет к соглашению.