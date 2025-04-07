Трамп навеки? Почему снова говорят о третьем сроке президента США

Содержание

Кто и что говорит о новом сроке Трампа

Дональд Трамп сейчас находится на втором президентском сроке из двух возможных. Впервые он стал хозяином Белого дома в 2017 году, через четыре года проиграл Джо Байдену и вернулся на должность только в этом году. Трамп неоднократно намекал на возможность продолжения своей политической карьеры после завершения второго срока – в январе 2029 года. При этом он сам заявлял и о несерьезности таких разговоров. К примеру, 25 января Трамп высказал такой тезис с улыбкой, мол, это "заголовки для фейковых СМИ".

Но в течение последних месяцев таких заявлений стало все больше. Самое свежее заявление Трампа по этому поводу датируется 31 марта. Журналисты на борту президентского самолета Air Force One поинтересовались у него, думает ли он о третьем президентском сроке.

"Я не хочу сейчас говорить о своем третьем сроке. У нас много времени. У нас еще почти четыре года... Однако, несмотря на это, многие говорят: "Тебе надо баллотироваться". Им нравится то, как мы работаем. Главное то, что им нравится", – пояснил президент США.

С подобными заявлениями регулярно выступают и ряд членов команды Трампа. Более того, по информации многих американских медиа, в команде Трампа обсуждаются различные сценарии того, каким образом можно обеспечить сохранение его власти после окончания второго срока.

Ограничения Конституции и что с ними делать

22-я поправка к Конституции США четко отмечает, что ни одно лицо не может быть избрано президентом более двух сроков. Поэтому убрать запрет на третий срок можно через отмену или изменение 22-й поправки, путем внесения новой поправки в Конституцию.

Ранее ограничение на два срока было неформальным. Но официально такую норму закрепили лишь в 1951 году – после того как президент Франклин Делано Рузвельт избирался четыре раза. Несмотря на то, что он был популярным в народе и руководил страной во время Второй мировой войны, американские законодатели решили, что лучше избегать таких случаев в будущем.

Для отмены ограничения нужно, чтобы новая поправка – вместо 22-й – была предложена или двумя третями голосов в Палате представителей и Сенате США, или через специальный конституционный конвент, созванный по инициативе двух третей штатов (но этот вариант никогда не использовался).

После этого поправку должны ратифицировать три четверти штатов (38 из 50), либо через свои законодательные органы, либо через специальные конвенты в штатах. Однако политический раскол в США и значительная доля противников Трампа в Конгрессе делают такой сценарий де-факто невозможным.

Ряд американских юристов также предполагают возможность хитрой юридической комбинации. Трамп может избраться вице-президентом в 2028 году, а затем стать президентом в случае отставки или смерти действующего президента. Имеется в виду, что на следующие выборы кандидатом в президенты станет, например, нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс – а после победы он добровольно сложит мандат и передаст его Трампу. Однако этот сценарий блокирует 12-я поправка к Конституции США: "Лица, которые не имеют права занимать должность президента согласно конституции, нельзя избирать и на должность вице-президента Соединенных Штатов".

В крайнем случае, если бы Трамп попытался просто проигнорировать 22-ю поправку и баллотироваться, это привело бы к судебному обжалованию. Верховный суд США, который имеет окончательное слово в конституционных вопросах, может определить это неконституционным. С другой стороны, сейчас в Верховном суде большинство составляют консервативные судьи, назначенные Трампом во время его первого срока.

Одна из популярных теорий в американских медиа говорит, что Трамп может не баллотироваться сам, а установить контроль над Белым домом через лояльного преемника, фактически обходя 22-ю поправку неформально. Похожую стратегию сравнивают с действиями Владимира Путина в России в 2008-2012 годах, когда российский диктатор на 4 года стал премьер-министром, а на пост президента "назначил" Дмитрия Медведева, при этом сохраняя фактическую власть в своих руках.

В консервативных американских медиа есть и откровенно фантастические версии о сохранении Трампа у власти после завершения второго срока: отмена выборов или введение чрезвычайного положения, мобилизация "республиканских" штатов для давления на федеральную систему или переосмысление термина "избрание" – чтобы обойти ту самую 22-ю поправку.

Почему о третьем сроке начали говорить именно сейчас

В любом случае, Трамп сейчас находится лишь в начале своего второго срока. Со временем его рейтинг может опуститься и смысла идти на третье президентство не будет в принципе. К тому же, политические соперники Трампа из Демократической партии заявляют, что в случае снятия ограничения в два возможных срока планируют выдвинуть сильного кандидата. В частности, в этом контексте упоминается бывший президент Барак Обама. Как и Трамп, он избирался президентом США дважды, а сейчас сохраняет относительную популярность.

Есть несколько версий, почему дискурс о третьем сроке активизировался. В команде Трампа действительно может быть "головокружение от успехов". И нынешняя медийная кампания в таком случае является проверкой общественного мнения.

Существует и более "приземленная" версия – отвлечение внимания. В течение марта Белый дом всколыхнул масштабный скандал Signalgate. Кроме того, пока нечем особо гордиться в плане завершения войны России против Украины. Поэтому сторонники этой версии связывают заявления о третьем сроке Трампа с попыткой отвлечь американцев.

Какими бы ни были причины, пока подобные разговоры играют деструктивную роль, усиливая раскол в США. Фигура Трампа очень противоречива, и в Штатах достаточно его непримиримых противников, равно как и горячих сторонников. И с каждым новым заявлением на тему третьего срока напряжение между ними становится все больше.